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Кабмін продовжив ще на 2 місяці відстрочку від призову, яка надана рішеннями Мінекономіки

12:59 04.06.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів України продовжив ще на два місяці строки дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, що надана рішеннями Міністерства економіки.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

Зокрема, внесено зміну до постанови "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації".

Передбачено продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов'язаним відповідними рішеннями Міністерства економіки, що не закінчилися на день ухвалення постанови, автоматично на три місяці, замість одного місяця, як було передбачено раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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