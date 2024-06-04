Державний оператор тилу вже заощадив на закупівлях для ЗСУ понад ₴13 мільярдів

За пів року роботи Державний оператор тилу (ДОТ) заощадив на закупівлях для Збройних сил України понад 13 млрд грн, або 22% від доведеного до агенції бюджету.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони України.

"За шість місяців роботи Державний оператор тилу уклав 391 договір на понад 47 млрд грн. У військові частини вже поставлено 38% від закупленого обсягу. Економія становить понад 13 млрд грн або 22% від доведеного до агенції бюджету. При цьому 94% закупівель здійснюються в електронній системі ProZorro", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за напрямом речового забезпечення були укладені 232 договори на суму 14,8 млрд грн. Економія становить 2,7 млрд грн (15,3%).

Також вдалося значно розширити конкуренцію та залучити 24 нових постачальників до закупівель ДОТ. Всього наразі речове майно для ЗСУ постачають 97 компаній.

За напрямом пально-мастильних матеріалів укладені 82 договори на суму 11,3 млрд грн. Економія становить 5,3 млрд грн (31,6%)

Як зауважили в Міноборони, досягнення такого значного рівня економії стало можливим завдяки точному встановленню очікуваної вартості закупівель, а також використанню регулювання, що дозволяє закуповувати паливно-мастильні матеріали для потреб Сил оборони без ПДВ.

За напрямком харчування та продовольчого забезпечення укладено договорів на суму 21,2 млрд грн. Середня вартість комплекту харчування 113 грн.

Зокрема були внесені значні зміни до переліку харчових продуктів, що поставляються військовим, для підвищення якості та смакових властивостей раціонів.

За словами заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова, "реформувати закупівлі для Збройних сил України під час повномасштабної війни - надзвичайно складне завдання. Це вимагає значних зусиль, координації та прозорості на всіх рівнях. Однак перші результати змін доводять правильність обраного шляху. Здійснені кроки вже дозволили підвищити ефективність процесу закупівель, що зі свого боку позитивно впливає на забезпечення наших військових усім необхідним".

"Ми повинні й надалі дотримуватися принципу - ЗСУ мають отримувати максимум, щоб боронити нашу землю від агресора. Лише таким чином ми зможемо гарантувати стабільний захист та безпеку нашої країни", - зазначив Кліменков.

За словами генерального директора ДОТ Арсена Жумаділова, "за перші пів року нашої діяльності вдалось виконати такий обсяг робіт, який у мирний час можна було б закривати протягом декількох років".

Він подякував кожному, хто працює над реформою сфери оборонних закупівель.

"Важлива місія для важливих кінцевих споживачів. Нам вдалось розбудувати надійну інституцію та викристалізувати чітке бачення подальшого розвитку. Безперервність забезпечення військових - ключове завдання для нас. Продовжуємо працювати над забезпеченням нелетальних потреб, щоб ЗСУ могли сфокусуватися на головній місії", - наголосив Жумаділов.

Державний оператор тилу - агенція, що здійснює тилове забезпечення ЗСУ з 1 грудня 2023 року. ДОТ уповноважений Міноборони забезпечувати ЗСУ одягом та амуніцією, пально-мастильними матеріалами й харчуванням.

Як повідомляв Укрінформ, Державний оператор тилу цьогоріч заощадив на закупівлях для ЗСУ 10,4 млрд. грн.