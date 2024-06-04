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ДПСУ попередила про блокування пункту пропуску на кордоні з Польщею
17:44 03.06.2024 |
Протягом 4-6 червня польські фермери планують блокувати рух ваговозів на пункті "Рава-Руська - Хребенне" на кордоні з Україною.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".
Блокування КПП, за інформацією польських прикордонників, триватиме з 10:00 ранку 4 червня по 14:00 6 червня.
"Рух вантажних автомобілів на виїзд з України буде заблоковано повністю. На в'їзд в Україну блокувальники обіцяють пропускати по 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги на годину", - зазначає ДПСУ.
Там додають, що на інші транспортні засоби акція польських фермерів не вплине.
Як відомо, фермери та перевізники в Польщі з кінця минулого року почали блокувати КПП на кордоні з Україною, стверджуючи, що українські водії та імпорт сільськогосподарської продукції підривають польський ринок.
18 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польських фермерів припинити блокування кордону з Україною, наголосивши, що Україна зараз перебуває у вкрай складній ситуації.
Наприкінці квітня польські фермери припинили блокування руху ваговозів перед останнім заблокованим КПП "Гребенне - Рава-Руська".
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