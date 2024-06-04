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У травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності - НБУ
17:36 03.06.2024 |
Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності.
Про це повідомили у Національному банку України з посиланням на індекс очікувань ділової активності (ІОДА).
Згідно з повідомленням, у травні 2024 року ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні.
На настрої підприємств усіх секторів вплинули:
▪️посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об'єктів;
▪️дефіцит електроенергії;
▪️зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики;
▪️слабкий інвестиційний попит;
▪️погіршення курсових очікувань;
▪️значний дефіцит кваліфікованих кадрів;
▪️невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.
Як зазначили у НБУ, підприємства промисловості погіршили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом високих безпекових ризиків, здорожчання виробничих витрат та дефіциту електроенергії: секторальний індекс у травні становив 48.8 (у квітні - 51.7).
"Підприємства торгівлі також погіршили свої очікування на тлі здорожчання імпорту, високих цін на пальне та зниження попиту: секторальний індекс - 47.7 (у квітні - 51.8 ).
Підприємства будівництва песимістично оцінили свої економічні результати, незважаючи на сприятливі погодні умови та сталий внутрішній попит: секторальний індекс - 49.8 (у квітні - 53.4)", - йдеться в повідомленні.
Підприємства сфери послуг найстриманіше оцінили результати своєї діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на брак кваліфікованих кадрів, здорожчання логістичних витрат та слабкий попит: секторальний індекс знизився до 47.2 (у квітні - 53.1).
Більшість опитаних респондентів очікують на сповільнення темпів зростання цін/тарифів на власну продукцію/послуги.
"Ситуація на ринку праці залишається непростою. Лише респонденти будівництва очікували на незначне збільшення загальної чисельності працівників. Керівники інших секторів погіршили свої оцінки й очікували на подальше скорочення персоналу, найбільше - у сфері послуг", - повідомили в НБУ.
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