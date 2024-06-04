«єОселя»: 52% отримувачів кредитів - військовослужбовці

Понад 4200 українських родин взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя від початку 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як йдеться в повідомленні, більшість з них придбали квартири, 180 родин - приватні будинки.

"За програмою єОселя від початку цього року кредити на придбання житла взяли понад 4200 родин на 7,2 млрд грн.

52% отримувачів кредитів - військовослужбовці Збройних Сил за контрактом та силовики, 10% - педагоги і науковці, 8% - медики. Нагадаю, представники цих професій можуть взяти кредит на житло під 3%. 31% отримувачів кредитів взяли їх на умовах масової іпотеки - під 7%", - зазначила заступник Міністра економіки України Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 134 кредити на 238 млн грн, серед яких:

* кредити під 3% отримали 57 військовослужбовців та силовиків, 13 педагогів, 8 медиків та 2 науковці;

* кредити під 7% отримали 43 українці без власного житла, 6 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 94 кредити, в той же час 40 українців взяли кредити на купівлю житла першого продажу - готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

* Київської області - 33;

* міста Києва - 26;

* Львівської області - 11.

Загалом від початку дії програми кредити взяли 10 570 родин на 16,7 млрд грн.