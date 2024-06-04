Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні середня заробітна плата зросла на 22,5% - Держстат

16:42 03.06.2024 |

Економіка

 

За підсумками І кварталу 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% до показника минулого року і становить 18 903 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає Укрінформ.

Так, згідно з оприлюдненими даними, в І кварталі заробітна плата в середньому по економіці України склала 18 903 грн, що становить 122,5% до показника минулого року.

Традиційно найвищим рівень заробітних плат є у секторі інформації та телекомунікацій - 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж рік тому; у працівників сфери фінансів, страхової діяльності - 39 116 грн (+18,2%); на авіаційному транспорті - 34 699 грн (+30%).

Найменша середня заробітна плата зафіксована у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - 11 063 грн (+15,1%), у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг - 11 532 грн (+13,6%) та в освіті - 12 649 грн (+14,4%).

Як повідомлялося, у квітні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) залишилася на рівні попереднього місяця - 3,2%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4813
  0,0560
 0,14
EUR
 1
 43,8939
  0,0911
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4420  0,03 0,07 41,1144  0,02 0,05
EUR 43,8748  0,07 0,15 44,7488  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5000  0,02 0,05 40,5300  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес