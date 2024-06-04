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В Україні середня заробітна плата зросла на 22,5% - Держстат
16:42 03.06.2024 |
За підсумками І кварталу 2024 року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% до показника минулого року і становить 18 903 грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики України, передає Укрінформ.
Так, згідно з оприлюдненими даними, в І кварталі заробітна плата в середньому по економіці України склала 18 903 грн, що становить 122,5% до показника минулого року.
Традиційно найвищим рівень заробітних плат є у секторі інформації та телекомунікацій - 49 473 грн, що на 35,6% більше, ніж рік тому; у працівників сфери фінансів, страхової діяльності - 39 116 грн (+18,2%); на авіаційному транспорті - 34 699 грн (+30%).
Найменша середня заробітна плата зафіксована у сфері функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури - 11 063 грн (+15,1%), у працівників сфери творчості, мистецтва та розваг - 11 532 грн (+13,6%) та в освіті - 12 649 грн (+14,4%).
Як повідомлялося, у квітні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) залишилася на рівні попереднього місяця - 3,2%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.
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