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АНАЛІТИКА

Видатки бюджету на соціальну допомогу цьогоріч збільшаться на понад 7%

12:00 03.06.2024 |

Економіка

 

Видатки бюджету на соціальну допомогу цього року збільшаться на 7,14%, загалом вони складуть 183 млрд грн проти 170,8 млрд грн торік.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на відповідні підрахунки Міністерства фінансів.
Кого торкнеться збільшення видатків

Найбільшими темпами зросте фінансування:

* допомоги малозабезпеченим сім'ям - на 77% (усього - 20,2 млрд грн);
* субсидій на оплату ЖК-послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу - на 64% (31,5 млрд грн);
* допомоги на дітей одиноким матерям - на 63% (1,9 млрд грн);
* пільг на оплату ЖК-послуг - на 61% (17,7 млрд грн);
* допомоги дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування - на 49% (2,4 млрд грн);
* допомоги дітям, над якими встановлено опіку чи піклування - на 44% (4,6 млрд грн).

Загалом соціальною допомогою охоплено близько 5 млн громадян.

Соцвиплати в Україні

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в умовах зростання кількості людей, що потребують підтримки, уряд готує перехід від пострадянської моделі соцзахисту до ефективної соціальної політики.

За його словами, нова соцполітика починається насамперед із соціальної послуги. І в разі потреби доповнюється адресною соціальною виплатою.

Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.

"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат. Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", - пояснювала очільниця Мінсоцполітики.

Як повідомлялося, впродовж 2023 року на соціальні виплати із держбюджету направили 450,1 млрд грн, зокрема у грудні - 41,6 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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