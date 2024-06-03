Фінансові новини
- |
- 03.06.24
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Видатки бюджету на соціальну допомогу цьогоріч збільшаться на понад 7%
12:00 03.06.2024 |
Видатки бюджету на соціальну допомогу цього року збільшаться на 7,14%, загалом вони складуть 183 млрд грн проти 170,8 млрд грн торік.
Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на відповідні підрахунки Міністерства фінансів.
Кого торкнеться збільшення видатків
Найбільшими темпами зросте фінансування:
* допомоги малозабезпеченим сім'ям - на 77% (усього - 20,2 млрд грн);
* субсидій на оплату ЖК-послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу - на 64% (31,5 млрд грн);
* допомоги на дітей одиноким матерям - на 63% (1,9 млрд грн);
* пільг на оплату ЖК-послуг - на 61% (17,7 млрд грн);
* допомоги дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування - на 49% (2,4 млрд грн);
* допомоги дітям, над якими встановлено опіку чи піклування - на 44% (4,6 млрд грн).
Загалом соціальною допомогою охоплено близько 5 млн громадян.
Соцвиплати в Україні
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в умовах зростання кількості людей, що потребують підтримки, уряд готує перехід від пострадянської моделі соцзахисту до ефективної соціальної політики.
За його словами, нова соцполітика починається насамперед із соціальної послуги. І в разі потреби доповнюється адресною соціальною виплатою.
Міністерство соціальної політики розробляє проєкт нового Соціального кодексу, який передбачатиме глобальне переформатування системи соціальних пільг в Україні і зменшення витрат держави на "соціалку" у майбутньому, розповідала очільниця міністерства Оксана Жолнович у жовтні минулого року.
"Тобто я не хочу сказати, що виплати у всіх заберуть, або що всіх позбавлять, і ми не матимемо соціальних виплат. Але кожна виплата має бути оцінена на її адекватність. І якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, яка буде людині справді потрібна і дієва. Ось це і є новий суспільний договір", - пояснювала очільниця Мінсоцполітики.
Як повідомлялося, впродовж 2023 року на соціальні виплати із держбюджету направили 450,1 млрд грн, зокрема у грудні - 41,6 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
ТОП-НОВИНИ
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня
|Україна підписала безпекову угоду з 15-ою державою – Норвегією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄБА закликала нардепів пом'якшити законопроєкт про реформу промислового забруднення
|Ринок нових легкових авто в травні перестав зростати через ситуацію з «електрикою» і зростанням курсу долара - AUTO-Consulting
|Видатки бюджету на соціальну допомогу цьогоріч збільшаться на понад 7%
|Аграріям компенсують до 50% вартості будівництва й відновлення меліоративних систем - Мінагрополітики
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.06.24
|Дефіцит електроенергії цього тижня повернеться в серйозному обсязі, – Кудрицький
Бізнес
|Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини
|Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
|Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
|Тепер усі користувачі ChatGPT зможуть безплатно спробувати нові функції моделі GPT-4o, але з обмеженнями
|Найбільша в історії операція проти ботнетів призвела до затримань в Україні
|Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ
|Ігри YouTube Playables стали доступні на Android, iOS та в браузері — але поки не в Україні