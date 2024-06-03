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Майже 100% всіх дронів розробляється в Україні, - Міноборони
Майже всі дрони, які отримують українські військові, розробляються в Україні. Це, переважно, приватний бізнес.
Про це розповів заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму Small Talk.
"Майже 100% всіх виробів розробляється в Україні. В цьому секторі якраз велику частину займає приватний бізнес, і це добре, тому що це теж про економіку", - сказав заступник міністра.
За його словами, нещодавно агенція оборонних закупівель вперше оголосила торги в закритому режимі через Prozorro на закупівлю 20 000 дронів для ЗСУ. Їх загальна вартість орієнтовно оцінюється в 3 млрд гривень. І вже законтрактовано близько 7000 дронів.
"Ми отримали дуже хороші результати, як по продукту, так і по ціні. Наразі пройшли торги, тому перевірку та кваліфікацію проходять ще 7000 "пташок". Понад 1 млрд гривень цього бюджету вже використані, і ми рухаємося цим шляхом", - додав Кліменков.
Дрони для ЗСУ
Нагадаємо, наприкінці минулого року президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що у 2024 році українські військові отримають 1 мільйон дронів. Після цього міністр стратегічної промисловості Олександр Камишин уточнив, що йдеться не лише про FPV-дрони.
Як говорив міністр, у 2024 році планувалося випустити понад 10 000 БПЛА з дальністю на сотні кілометрів та понад 1 000 з дальністю за тисячу кілометрів.
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