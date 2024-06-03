Фінансові новини
- |
- 03.06.24
- |
- 13:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Експорт морським коридором України сягнув 50 мільйонів тонн
08:51 03.06.2024 |
Створений Військово-морськими силами України морський коридор за дев'ять місяців роботи забезпечив експорт 50 млн тонн вантажів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Зазначається, що попри постійні атаки росіян, українським портовикам вдалося обробити 1737 суден.
Як повідомлялося, за підсумками 2023 року обсяги експорту українських товарів склали майже 100 млн тонн, що на 112 тисяч тонн більше, ніж у 2022 році. Втім, у вартісному вимірі показник впав на 18,7% - до $35,8 млрд. Це один з найнижчих показників за останнє десятиліття.
Що відбувається з українським експортом?
Обсяги експорту товарів почали зростати з осені минулого року завдяки роботі нового коридору до портів Великої Одеси під охороною ЗСУ. Зокрема, у грудні завдяки морському коридору експорт агропродукції з України зріс до 7,2 млн тонн. Більше з початку повномасштабної війни (7,45 млн тонн) було лише у березні 2022 року.
Водночас у квітні 2024 року Україна встановила новий рекорд експорту товарів з України за час повномасштабної війни - 13,1 млн тонн українських вантажів на $3,3 млрд.
Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.
Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Тим не менш, хоча кількість суден зростає, безпекові ризики залишаються незмінними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна може завдавати ударів по російських цілях голландськими F-16 - міністр оборони Нідерландів
ТОП-НОВИНИ
|Україна домовилась із МВФ про п'ятий транш розміром $2,2 млрд
|Білий дім: Дозвіл на удари зброєю зі США по Росії стосується не лише Харківщини
|Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення на 64% із завтрашнього дня
|Україна підписала безпекову угоду з 15-ою державою – Норвегією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ЄБА закликала нардепів пом'якшити законопроєкт про реформу промислового забруднення
|Ринок нових легкових авто в травні перестав зростати через ситуацію з «електрикою» і зростанням курсу долара - AUTO-Consulting
|Видатки бюджету на соціальну допомогу цьогоріч збільшаться на понад 7%
|Аграріям компенсують до 50% вартості будівництва й відновлення меліоративних систем - Мінагрополітики
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.06.24
|Дефіцит електроенергії цього тижня повернеться в серйозному обсязі, – Кудрицький
Бізнес
|Конкурент Neuralink імплантував рекордні 4096 електродів в мозок людини
|Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
|Джефф Безос очолив рейтинг найбагатших людей світу за версією Bloomberg
|Тепер усі користувачі ChatGPT зможуть безплатно спробувати нові функції моделі GPT-4o, але з обмеженнями
|Найбільша в історії операція проти ботнетів призвела до затримань в Україні
|Opera використовуватиме Gemini від Google для роботи функцій ШІ
|Ігри YouTube Playables стали доступні на Android, iOS та в браузері — але поки не в Україні