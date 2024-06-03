США ще на рік продовжили призупинення мит на українську сталь

Президент США Джо Байден продовжив скасування мит на імпорт сталі з України ще на рік. Про це йдеться на сайті Білого дому.

27 травня 2022 року Президент Байден підписав президентську прокламацію, яка призупинила на один рік дію мит на сталь для України. Це створило життєво важливі експортні можливості для одного з найважливіших промислових секторів України та дозволила українським металургійним заводам продовжувати працевлаштовувати своїх працівників.

У травні 2023 року Байден продовжив скасування мит.

У цьогорічному указі зазначається, що ситуація щодо сталеливарної промисловості України не змінилася і металургійна промисловість продовжує зазнавати значних збоїв через війну Російської Федерації проти України.

"Значні перебої у виробництві сталі в Україні зменшили загальний обсяг виробництва сталі в Україні. Обсяг сталі, імпортованої до Сполучених Штатів з України, зменшився у 2023 році порівняно з 2022 роком, і він все ще нижчий за середній обсяг імпорту до 2021 року. У 2023 році кількість сталі, імпортованої до США з України, становила менше 1 відсотка усього імпорту сталі до Сполучених Штатів", - повідомили у Білому домі.

Водночас сталеливарна промисловість була історично важливою для України, і як Сполучені Штати, так і Україна зацікавлені у збереженні цієї галузі як економічної рятівної ланки, поки країна відновлюється, додали в США.

Міністерка економіки Юлія Свириденко подякувала США за підтримку українських виробників сталі.

"Призупинення дії тарифів (додаткових 25%) на імпорт сталі з України на 1 рік передбачає і призупинення тарифів на сталеві вироби з України для подальшої обробки в країнах-членах ЄС. Ми щиро вдячні за це рішення, оскільки металургія зазнала одного з найбільших ударів від російського вторгнення як з точки зору втрати виробничих потужностей через системні обстріли та руйнування, так і проблем з експортною логістикою. Рішення є вагомим внеском у відновлення галузі", - написала Свириденко.

Імпортні мита на рівні 25% для сталі та 10% - для алюмінію запровадили у 2018-му році. Сполучені Штати апелювали до секції 232 закону 1962 року, який дозволяє президенту обмежувати імпорт, якщо це загрожує національній безпеці. Згодом від зазначених митних тарифів звільнили партнерів Америки по вільній торгівлі - Канаду та Мексику. Потім пільги отримали імпортери з інших країн, зокрема Бразилії, Японії, Південної Кореї.

До повномасштабного вторгнення РФ майже половину імпорту США з України складали залізна руда, чавун і сталь, але їхня частка у загальному обсязі імпорту металів у Сполучені Штати була незначною.