Україна конфіскує майже 2 млрд грн у латвійської фірми, пов'язаної з 1xBet

Вищий антикорупційний суд 31 травня дозволив стягнути в дохід держави майже 2 млрд грн латвійської фірми Royal Pay Europe, пов'язаної з російським букмекером 1xBet. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

ВАКС частково задовольнив позов міністерства і конфіскував у Royal Pay Europe:

→ 53 млн грн;

→ $3,49 млн (141,5 млн грн);

→ 54 316 євро (2,4 млн);

→ військові облігації на 1,75 млрд грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів.

Позов міністерства базується на матеріалах Державного бюро розслідувань, яке встановило зв'язок між Royal Pay Europe і 1xBet.

З січня 2023 року Royal Pay Europe перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони (на п'ять років), тоді як проти юридичної особи 1xBet в Україні (ТОВ "Твоя беттінгова компанія") діють 50 річні санкції.