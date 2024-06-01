Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна конфіскує майже 2 млрд грн у латвійської фірми, пов'язаної з 1xBet

22:48 31.05.2024 |

Економіка

 

Вищий антикорупційний суд 31 травня дозволив стягнути в дохід держави майже 2 млрд грн латвійської фірми Royal Pay Europe, пов'язаної з російським букмекером 1xBet. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

ВАКС частково задовольнив позов міністерства і конфіскував у Royal Pay Europe:

→ 53 млн грн;
→ $3,49 млн (141,5 млн грн);
→ 54 316 євро (2,4 млн);
→ військові облігації на 1,75 млрд грн.

Рішення може бути оскаржене в апеляційній палаті ВАКС протягом п'яти днів.

Позов міністерства базується на матеріалах Державного бюро розслідувань, яке встановило зв'язок між Royal Pay Europe і 1xBet.

З січня 2023 року Royal Pay Europe перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони (на п'ять років), тоді як проти юридичної особи 1xBet в Україні (ТОВ "Твоя беттінгова компанія") діють 50 річні санкції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5373
  0,0372
 0,09
EUR
 1
 43,9850
  0,1679
 0,38

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4148  0,09 0,23 41,0930  0,09 0,21
EUR 43,8089  0,10 0,22 44,6948  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4800  0,01 0,02 40,5000  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес