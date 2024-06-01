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До держбюджету надійшов 151 млрд податків та зборів у травні. План перевиконано на 12 млрд грн

22:17 31.05.2024 |

Економіка

 

До загального фонду державного бюджету надійшло 151,6 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у травні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У квітні бюджет отримав 153,6 млрд грн податків та зборів.

За підсумками травня надходження платежів від Державної податкової служби становили 99,8 млрд грн, зокрема:

- 42 млрд грн - податок на прибуток підприємств

- 20,2 млрд грн - податок на додану вартість (зібрано 32,8 млрд, відшкодовано - 12,7 млрд грн)

- 17,3 млрд грн - податок на доходи фізичних осіб та військовий збір

- 11,4 млрд грн - акцизний податок

- 5,8 млрд грн - рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 48,4 млрд грн.

Платежі до бюджету були вищими за план на 8,6% (+12 млрд грн).

Податкова служба перевиконала план на 6,6% (+6,2 млрд грн), Держмитниця - на 12,1% (+5,2 млрд грн).

Загалом, за оперативними даними, за підсумками травня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 227,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Крім того, близько 42 млрд грн (станом на 31 травня) у вигляді ЄСВ надійшло до фондів пенсійного та соціального страхування.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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