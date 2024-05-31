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АНАЛІТИКА

Експорт українських IT-послуг продовжує падати. У квітні він зменшився ще на 3,5%

16:59 31.05.2024 |

Економіка

Експорт українських IT-послуг продовжує падати. У квітні він зменшився ще на 3,5%

 

Експорт українських IT-послуг у квітні знизився на 3,5% у порівнянні з березнем і становив $545 млн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Forbes.

Водночас у порівнянні з квітнем 2023 року обсяги експорту IT-послуг зросли на 1%.

Загалом за чотири місяці 2024 року виторг становив $2,1 млрд, що на 3,5% менше проти січня-квітня 2023-го ($2,2 млрд).

Найвищий рівень експорту IT-послуг за останній рік був у грудні 2023 року - $611 млн, найнижчий - у січні 2024-го - $508 млн.

Що відбувається в українському ІТ-секторі?

За результатами 2022 року ІТ-індустрія забезпечила валютні надходження для української економіки на рекордні $7,34 млрд. Обсяг експорту збільшився на $400 млн у порівнянні з довоєнним 2021 роком.

Однак у грудні кількість вакансій на українському ІТ-ринку впала до мінімуму за п'ять років, а зарплати ІТ-розробників вперше зменшилися.

Зрештою експорт IT-послуг у 2023 році склав $6,7 млрд, що на 8,4% менше, ніж у 2022 році. Це вперше за 10 років, коли український експорт IT-послуг зменшився.

Зауважимо, що принаймні з 2013 року експорт ІТ-послуг з України щороку зростав, вперше перевищивши позначку $5 млрд у 2020 році, у 2021 році він підскочив до $6,8 млрд.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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