Пенсійний фонд завершив фінансування субсидій за травень

У травні Пенсійний фонд України профінансував виплати житлових субсидій та пільг на 2,9 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба ПФУ, передає Укрінформ.

«Фінансування пенсій, житлових субсидій та пільг за травень 2024 року завершено: на пенсійні виплати спрямовано 60,9 млрд грн, на житлові субсидії та пільги - 2,9 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Зараз тривають страхові виплати. Станом на 30 квітня вони профінансовані на 2 839,8 млн грн, у тому числі на оплату лікарняних направлено 1 686,8 млн грн.

Зазначається також, що у травні надано 1 022 тис. послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України.

Як повідомлялося, з травня 2024 року більшості українців, які отримують житлову субсидію, на неопалювальний сезон її буде призначено автоматично. Крім того, повідомлялося про спрощення функціоналу порталу «Дія» для оформлення субсидії. Послуга доступна для тих користувачів, хто оформлюватиме допомогу вперше.