Держгеонадр готує 7 нафтогазових спецдозволів до виставлення на аукціони

Державна служба геології та надр (Держгеонадр) України готує сім нафтогазових спеціальних дозволів на користування надрами з покладами вуглеводневої сировини до виставлення на аукціони, повідомив глава відомства Роман Опімах на XI Міжнародній нафтогазовій конференції "Ньюфолк НКЦ".

"Шість ділянок надр розташовані в західному нафтогазоносному регіоні, одна - у східному. Триває робота над залученням інвестицій і в розробку надр на умовах УРП. Станом на сьогодні подано заявки про оголошення проведення конкурсу на укладення УРП щодо двох нових ділянок надр. Також надрокористувачі ініціюють конвертацію 17 чинних спецдозволів в УРП. Розробляється можливість відновлення роботи Олеського проєкту", - процитовано його слова на сайті Держгеонадр.

Наразі повноцінно запрацювала одна угода, де є видобуток природного газу. Дев'ять з 11 УРП отримали спеціальні дозволи на провадження діяльності. Водночас більшості інвесторів заважають форс-мажорні обставини, пов'язані з військовими діями.

У відомстві нагадали, що для повноцінної реалізації угод Держгеонадра разом із Міненерго розробили порядок про розподіл газу, який був затверджений урядом. На черзі - ухвалення порядку про розподіл рідких вуглеводнів, який передано на розгляд профільного міністерства.