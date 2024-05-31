Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держгеонадр готує 7 нафтогазових спецдозволів до виставлення на аукціони

 

Державна служба геології та надр (Держгеонадр) України готує сім нафтогазових спеціальних дозволів на користування надрами з покладами вуглеводневої сировини до виставлення на аукціони, повідомив глава відомства Роман Опімах на XI Міжнародній нафтогазовій конференції "Ньюфолк НКЦ".

"Шість ділянок надр розташовані в західному нафтогазоносному регіоні, одна - у східному. Триває робота над залученням інвестицій і в розробку надр на умовах УРП. Станом на сьогодні подано заявки про оголошення проведення конкурсу на укладення УРП щодо двох нових ділянок надр. Також надрокористувачі ініціюють конвертацію 17 чинних спецдозволів в УРП. Розробляється можливість відновлення роботи Олеського проєкту", - процитовано його слова на сайті Держгеонадр.

Наразі повноцінно запрацювала одна угода, де є видобуток природного газу. Дев'ять з 11 УРП отримали спеціальні дозволи на провадження діяльності. Водночас більшості інвесторів заважають форс-мажорні обставини, пов'язані з військовими діями.

У відомстві нагадали, що для повноцінної реалізації угод Держгеонадра разом із Міненерго розробили порядок про розподіл газу, який був затверджений урядом. На черзі - ухвалення порядку про розподіл рідких вуглеводнів, який передано на розгляд профільного міністерства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5001
  0,0169
 0,04
EUR
 1
 43,8171
  0,1031
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4148  0,09 0,23 41,0930  0,09 0,21
EUR 43,8089  0,10 0,22 44,6948  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4800  0,01 0,02 40,5000  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес