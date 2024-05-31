Фінансові новини
- |
- 31.05.24
- |
- 13:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Держгеонадр готує 7 нафтогазових спецдозволів до виставлення на аукціони
12:41 31.05.2024 |
Державна служба геології та надр (Держгеонадр) України готує сім нафтогазових спеціальних дозволів на користування надрами з покладами вуглеводневої сировини до виставлення на аукціони, повідомив глава відомства Роман Опімах на XI Міжнародній нафтогазовій конференції "Ньюфолк НКЦ".
"Шість ділянок надр розташовані в західному нафтогазоносному регіоні, одна - у східному. Триває робота над залученням інвестицій і в розробку надр на умовах УРП. Станом на сьогодні подано заявки про оголошення проведення конкурсу на укладення УРП щодо двох нових ділянок надр. Також надрокористувачі ініціюють конвертацію 17 чинних спецдозволів в УРП. Розробляється можливість відновлення роботи Олеського проєкту", - процитовано його слова на сайті Держгеонадр.
Наразі повноцінно запрацювала одна угода, де є видобуток природного газу. Дев'ять з 11 УРП отримали спеціальні дозволи на провадження діяльності. Водночас більшості інвесторів заважають форс-мажорні обставини, пов'язані з військовими діями.
У відомстві нагадали, що для повноцінної реалізації угод Держгеонадра разом із Міненерго розробили порядок про розподіл газу, який був затверджений урядом. На черзі - ухвалення порядку про розподіл рідких вуглеводнів, який передано на розгляд профільного міністерства.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина дозволила використати свою зброю для ударів по Росії для захисту Харкова
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Швеція підписали безпекову угоду
|США дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю. У Зеленського вказали на важливий нюанс
|Сили оборони України атакували «Нептунами» поромну переправу і нафтовий термінал у Краснодарському краї РФ - Генштаб ЗСУ
|Трамп став першим колишнім президентом США, засудженим за тяжкі злочини
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На 180 градусів: дрібногуртові ціни на бензин розвернулися
|Держгеонадр готує 7 нафтогазових спецдозволів до виставлення на аукціони
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.05.24
|Україна просила в Австралії вугілля - дадуть грошима
|Найближчими днями ситуація з відключеннями світла знову зміниться - Укренерго
|Нові вимоги ДБН до бомбосховищ можуть стати бар'єром для реалізації проєктів в Україні - ЄІБ
Бізнес
|Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні
|Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу
|Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди