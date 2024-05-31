Україна просила в Австралії вугілля - дадуть грошима

Австралія вирішила передати 20 млн доларів на зміцнення енергосистеми України, замість вугілля, яке раніше запитував український уряд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

«Австралія відповіла на запити України щодо поставок вугілля напередодні наступної зими, вирішивши натомість надіслати Києву 20 мільйонів доларів готівкою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти буде передано до «Фонду енергетичної підтримки України», керованого як Україною, так і Єврокомісією.

З грудня минулого року Україна зробила два окремі запити на постачання вугілля з Австралії, і федеральний уряд висловив небажання їх задовольнити. І це попри те, що на початку повномасштабного вторгнення РФ Австралія постачала вугілля до України.

Але тепер уряд виділить ще 31 мільйон доларів на підтримку - 20 мільйонів доларів в енергетичний фонд та 11 мільйонів доларів в якості додаткової гуманітарної допомоги.

Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила, що відправити кошти, а не вугілля напряму, просто дешевше і простіше.

«Якщо ви відправляєте вугілля з Австралії, у вас є витрати на доставку та страховку. Насправді ця сума коштів, якщо Україна захоче витратити її на вугілля, дасть еквівалентну кількість вугілля порівняно з тим, що ми бачили раніше. Але це дозволить Україні самій ухвалювати рішення про те, де найкраще застосувати ці кошти», - заявила Вонг.

«Це війна, і реагування Австралії на запити України має бути швидким, а не розтягнутим та відкладеним», - йдеться у повідомленні.

Гуманітарні кошти у розмірі 11 млн доларів будуть спрямовані насамперед до Управління ООН з координації гуманітарних питань, що займається такими предметами першої необхідності, як їжа, вода та житло.

Як повідомлялося, з початку повномасштабного вторгнення Австралія надала Україні підтримки на 655 млн доларів США, з яких 540 млн доларів складає військова допомога.

У березні міністр оборони Австралії Річард Марлес заявив, що його країна приєдналася до коаліції дронів для України.