Нові вимоги ДБН до бомбосховищ можуть стати бар'єром для реалізації проєктів в Україні - ЄІБ

Оновлені Державні будівельні норми (ДБН) "Захисні споруди цивільного захисту", які набрали чинності з листопада минулого року, містять дуже суворі вимоги до бомбосховищ, що можуть стати бар'єром для реалізації проєктів в Україні через надто значне їхнє здорожчання, повідомив секторний інженер відділу регіонального розвитку департаменту проєктів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Павло Новак.

"Бомбосховища коштують у деяких проєктах дорожче, ніж сама школа або сервісний центр чи дитячий садок. Бомбосховища потрібні, їх необхідно робити, але щоб вони не ставали бар'єром у процесі імплементації, процесі проєктної документації, розроблення та проходження експертизи", - сказав він на другому люксембурзько-українському бізнес-форумі "Швидке відновлення України", організованому нещодавно LUCC у Люксембурзі.

Новак повідомив, що банк сподівається на переговори з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення), щоб знайти оптимальні шляхи вирішення цієї проблеми.

Відповідаючи на запитання представників муніципалітетів про те, якого рівня захисту проєкти готовий підтримувати ЄІБ, старший спеціаліст із кредитів Анастасія Харлан зазначила, що однозначної відповіді немає, але оцінювання ризиків здійснюваних проєктів насамперед перебуває на українському боці, оскільки банк виділяє кредит Україні.

"Ми розраховуємо, що наш партнер з української сторони застосовуватиме максимальну логіку й оцінку ризиків щодо подальшого існування цього активу. Це виключно рішення кінцевих бенефіціарів і уряду, щоб оцінити і погодитися з тими факторами ризику", - сказала вона.

Водночас Харлан вказала, що ЄІБ готовий до конструктивного діалогу в цьому питанні.