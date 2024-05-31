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АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив державну стратегію у сфері зміни клімату

09:18 31.05.2024 |

Економіка, Україна

 

Кабінет Міністрів України схвалив державну стратегію у сфері зміни клімату до 2035 року та план заходів щодо її реалізації у 2024-2026 роках; а також рамковий законопроєкт "Про основні засади державної кліматичної політики в Україні". Найближчим часом його буде направлено на розгляд Верховної Ради України, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Це виконання Україною рекомендацій Європейської комісії та одного з фінансових інструментів Плану Ukraine Facility", - розповів міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, стратегія стане основним орієнтиром впровадження кліматичної політики в Україні та чітко визначатиме мету, завдання та її основні заходи, а кліматичний закон має стати фундаментом для її подальшого розвитку.

"Усі ці інструменти створять наскрізну ланку між органами влади та забезпечать архітектуру для кліматично дружнього відновлення. Ми отримаємо нові можливості для розвитку та нові шляхи для інновацій, інвестицій та ринків. Перехід до кліматичної нейтральності - незворотній процес, до якого залучені всі сфери життя", - зазначив Стрілець.

Він повідомив, що під час роботи над цими документами фахівці міністерства тісно співпрацювали з профільним Директоратом Єврокомісії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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