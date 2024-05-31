Фінансові новини
- |
- 31.05.24
- |
- 00:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
Під час другого міжнародного саміту з безпечного розвитку технологій штучного інтелекту учасники із 27 країн та представники з ЄС погодили міністерську заяву щодо ШІ, до якої доєдналася й Україна.
Про це повідомляє Мінцифри.
Зазначається, що Україну на AI Seoul Summit представив заступник голови Мінцифри Георгій Дубинський.
Міністерська заява зосереджена на трьох цілях використання штучного інтелекту:
* безпека
* інновації
* інклюзивність
"Розвиток ШІ має значний потенціал для української економіки та суспільства. Тож підписання заяви - це прагнення України до прозорого й захищеного розвитку штучного інтелекту, а також можливість для співпраці з іншими країнами по треку ШІ.
AI Seoul Summit став продовженням попереднього саміту з безпеки ШІ в Британії, де Україна стала однією з 29 країн-дебютантів Декларації Блетчлі", - додали в міністерстві.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США обговорюють додаткове фінансування для України від партнерів на $62 мільярди
|Генштаб: ЗСУ уразили Керченську поромну переправу
|Норвегія вважає, що Україна повинна мати право бити по території РФ західною зброєю
|Питання перегляду тарифів на е/е для населення до порядку денного засідання Кабміну не включали - Олексій Кучеренко
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна долучилася до глобальної угоди про співпрацю для безпечного розвитку ШІ
|Міноборони шукає фахівців з VR і AR, щоб створювати симулятори для навчання військових
|На експорт шести видів агропродукції до ЄС діятимуть нові правила - Висоцький
|Експеримент з бодікамерами на митниці визнали успішним. Будуть розширювати
|Україна й Молдова погодили новий маршрут для транзиту російського газу в Придністров'я
|Для внутрішніх перевізників запущено тестування електронних товарно-транспортних накладних
Бізнес
|Китайські вчені розробили водяні акумулятори, які зберігають удвічі більше енергії, ніж літій-іонні
|Японська компанія Kirin представила електричну ложку, яка може «посолити» вашу їжу
|Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди