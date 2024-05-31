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Міноборони шукає фахівців з VR і AR, щоб створювати симулятори для навчання військових
23:42 30.05.2024 |
Міністерство оборони оголосило конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR та AR (віртуальна та доповнена реальність).
Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram.
У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації, уточнили у відомстві.
"Міністерство оборони підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. Навчання - важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексне та максимально наближене до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.
Основні напрямки: використання зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння, тактична медицина, ситуаційна обізнаність тощо.
Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.
Подати заявку та ознайомитися з детальними вимогами до подання можна за посиланням.
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