Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міноборони шукає фахівців з VR і AR, щоб створювати симулятори для навчання військових

23:42 30.05.2024 |

Економіка

 

Міністерство оборони оголосило конкурс на розробку симуляторів для тренувань, навчання та симуляцій на основі технологій VR та AR (віртуальна та доповнена реальність).

Про це повідомляє пресслужба міністерства у Telegram.

У конкурсі можуть брати участь готові комплексні технологічні рішення, ідеї створення програмного забезпечення та концепції для проведення навчань та підвищення кваліфікації, уточнили у відомстві.

"Міністерство оборони підтримує напрямок інновацій та продовжує шукати рішення для технологічної переваги над ворогом. Навчання - важлива складова у становленні воїна, тому воно має бути комплексне та максимально наближене до реальності. Ми готові підтримати розробників та задати потрібний вектор у масштабуванні", - заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Основні напрямки: використання зброї, безпілотників, бронетехніки та іншого озброєння, тактична медицина, ситуаційна обізнаність тощо.

Збір заявок триває до 20 червня 2024 року.

Подати заявку та ознайомитися з детальними вимогами до подання можна за посиланням.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5001
  0,0169
 0,04
EUR
 1
 43,8171
  0,1031
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3204  0,08 0,19 41,0048  0,05 0,12
EUR 43,7130  0,02 0,05 44,5804  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4900  0,02 0,04 40,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес