Експеримент з бодікамерами на митниці визнали успішним. Будуть розширювати

Державна митна служба збирається розширити пілотний проєкт з використанням нагрудних відеокамер працівниками митниць. Про це повідомив в.о. голови Держмитслужби Сергій Звягінцев.

Пілотний проєкт з бодікамерами за підтримки Євросоюзу почали тестувати на Львівській митниці у листопаді 2023 року, йдеться на сайті відомства.

"Наш спільний пілотний проєкт з використання митниками бодікамер є одним з елементів такої роботи і вже довів свою ефективність. Результати цієї ініціативи ми можемо не лише спостерігати, а й вимірювати кількісно, тож вважаємо, що проєкт має бути продовжений і розширений", - сказав Звягінцев на зустрічі з консультативною місією ЄС.

Під час розмови було питання розширення повноважень митних органів шляхом отримання статусу правоохоронного органу (зараз це центральний орган виконавчої влади), а також впровадження гендерної політики та недискримінації.