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Для внутрішніх перевізників запущено тестування електронних товарно-транспортних накладних

23:24 30.05.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів схвалив запуск експериментального проєкту з впровадження електронної товарно-транспортної накладної у внутрішніх перевезеннях. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Проєкт розрахований на два роки.

е-ТТН дозволить забезпечити швидкий обмін інформацією між усіма сторонами перевезень. Також цифрова товарно-транспортна накладна мінімізує ризик втрати документів чи їх ушкоджень.

Рішення Кабміну передбачає інтеграцію системи е-ТТН з іншими державними інформаційними ресурсами та тестування їхньої електронної інформаційної взаємодії. Йдеться про систему зважування в русі (WIM), єдиний реєстр товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв, єдину державну систему електронного обліку деревини, інформаційних систем Укртрансбезпеки та інших.

Наступним кроком реалізації проєкту стане ухвалення порядку функціонування системи е-ТТН. Він має врегулювати вимоги до реєстрації користувачів, правила внесення та обміну інформацією у Системі.

Приєднатися до системи е-ТТН можна добровільно. Для цього учаснику вантажних перевезень слід звернутися до операторів платформ електронного документообігу.

В основу системи е-ТТН покладено міжнародні стандарти обміну даними. Це зробить інтеграцію з європейською системою e-CMR легшою. Впровадження e-CMR у перспективі значно спростить документообіг та бізнес-процеси.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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