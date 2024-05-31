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Для внутрішніх перевізників запущено тестування електронних товарно-транспортних накладних
23:24 30.05.2024 |
Кабінет міністрів схвалив запуск експериментального проєкту з впровадження електронної товарно-транспортної накладної у внутрішніх перевезеннях. Про це повідомляє пресслужба міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Проєкт розрахований на два роки.
е-ТТН дозволить забезпечити швидкий обмін інформацією між усіма сторонами перевезень. Також цифрова товарно-транспортна накладна мінімізує ризик втрати документів чи їх ушкоджень.
Рішення Кабміну передбачає інтеграцію системи е-ТТН з іншими державними інформаційними ресурсами та тестування їхньої електронної інформаційної взаємодії. Йдеться про систему зважування в русі (WIM), єдиний реєстр товарно-транспортних накладних на переміщення алкогольних напоїв, єдину державну систему електронного обліку деревини, інформаційних систем Укртрансбезпеки та інших.
Наступним кроком реалізації проєкту стане ухвалення порядку функціонування системи е-ТТН. Він має врегулювати вимоги до реєстрації користувачів, правила внесення та обміну інформацією у Системі.
Приєднатися до системи е-ТТН можна добровільно. Для цього учаснику вантажних перевезень слід звернутися до операторів платформ електронного документообігу.
В основу системи е-ТТН покладено міжнародні стандарти обміну даними. Це зробить інтеграцію з європейською системою e-CMR легшою. Впровадження e-CMR у перспективі значно спростить документообіг та бізнес-процеси.
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