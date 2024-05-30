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НБУ прогнозує зниження безробіття і зростання зарплат у найближчі два роки
17:42 30.05.2024 |
Внаслідок війни напружена ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час. На етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників лише посилиться.
Такі прогнози роблять у Національному банку.
"Водночас вона сприятиме поступовому зниженню безробіття - з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025 та 10,6% у 2026 році, й досить швидкому зростанню реальних зарплат. За прогнозом НБУ, вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією НБУ, відновлення економіки спонукає бізнес активніше шукати працівників. Про це свідчить стрімке зростання кількості вакансій на сайтах пошуку роботи.
Водночас кількість резюме зменшилася, а бізнес скаржиться на нестачу персоналу.
"Найгостріше відчувається брак представників робочих спеціальностей, логістів та працівників роздрібної торгівлі. Ключовий чинник - це наслідки війни, передусім міграція та мобілізація", - повідомляє Нацбанк.
Крім того, досвід, навички та вимоги кандидатів часто не відповідають вакантним посадам. Як наслідок, зростає конкуренція за кваліфікованих працівників і відповідно, роботодавці підвищують зарплати.
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