Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Працюючі пенсіонери в червні отримають збільшені виплати та перерахунок за два місяці

16:39 30.05.2024 |

Економіка

 

Працюючі пенсіонери, котрі набули право на перерахунок пенсії, у червні отримають підвищені виплати.

Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

"Із 1 квітня 2024 року пенсіонерам, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, проведено автоматичний перерахунок пенсії", - сказано в повідомленні.

Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, в січні-лютому 2024 року зокрема.

У Пенсійному фонді пояснили, що перерахунок провеедено саме в травні, оскільки до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за перший квартал 2024 року надійшли цього місяця.

Перерахунок проведено без додаткового звернення.

Уже в червні пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволила включати до розрахунку пенсії стаж роботи за кордоном.

Водночас Верховна Рада провалила голосування у першому читанні за законопроєкт №9212 про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення, направивши його на доопрацювання.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5001
  0,0169
 0,04
EUR
 1
 43,8171
  0,1031
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3204  0,08 0,19 41,0048  0,05 0,12
EUR 43,7130  0,02 0,05 44,5804  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4900  0,02 0,04 40,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес