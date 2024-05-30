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Фінансування держбюджету України з початку року становить $16,9 мільярда - Мінфін
15:50 30.05.2024 |
За січень-травень 2024 року фінансування держбюджету України становить 16,9 млрд доларів США, з яких зовнішнє фінансування - 11,8 млрд дол. та ОВДП - 5,1 млрд дол.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
«Фінансування держбюджету України за перші п'ять місяців 2024 року становить 16,9 млрд доларів США», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що зовнішнє фінансування становить 11,8 млрд доларів США (Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ - найбільші донори бюджетної допомоги за цей період) та ОВДП - 5,1 млрд доларів США.
Як повідомлялося, загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 85,4 млрд доларів США, залучені кошти від випуску ОВДП - понад 28 млрд доларів США.
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