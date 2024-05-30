Кабмін скасував заборону на експорт вугілля

Кабінет міністрів дозволив експорт кам'яного вугілля та антрациту обсягом понад мільйон тонн до кінця року.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зазначається, що своїм рішенням Кабмін вніс зміни до постанови від 27 грудня 2023 року №1402 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік".

Зокрема, замінено нульову квоту на експорт вугілля кам'яного, антрациту; брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, одержаних з кам'яного вугілля, квотою обсягом 1,153 млн тонн.

У такий спосіб уряд розраховує забезпечити роботу державних вугледобувних підприємств та реалізацію енергетичного вугілля на експорт.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Кабмін заборонив експорт солі, енергетичного вугілля, природного газу, паливної деревини, срібла, золота, брухту дорогоцінних металів, а також електричних та електронних відходів.