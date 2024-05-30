Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін схвалив залучення $7,9 млрд підтримки від США і до EUR100 млн від ЄІБ на кредитування малого та середнього бізнесу - Шмигаль

13:40 30.05.2024 |

Економіка

 
Кабінет Міністрів України схвалив залучення $7,9 млрд фінансово-економічної підтримки від США і до EUR100 млн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на кредитування малого та середнього бізнесу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо проєкт угоди між Україною та США, який дасть змогу Україні отримати близько 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки. Це грошові кошти в рамках нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані до бюджету України", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

Крім того, Кабмін схвалив залучення до EUR100 млн від Європейського інвестиційного банку на кредитування малого та середнього бізнесу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4832
  0,0874
 0,22
EUR
 1
 43,9202
  0,0506
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3204  0,08 0,19 41,0048  0,05 0,12
EUR 43,7130  0,02 0,05 44,5804  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4900  0,02 0,04 40,5100  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес