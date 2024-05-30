Кабмін схвалив залучення $7,9 млрд підтримки від США і до EUR100 млн від ЄІБ на кредитування малого та середнього бізнесу - Шмигаль

Кабінет Міністрів України схвалив залучення $7,9 млрд фінансово-економічної підтримки від США і до EUR100 млн від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на кредитування малого та середнього бізнесу, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо проєкт угоди між Україною та США, який дасть змогу Україні отримати близько 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки. Це грошові кошти в рамках нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані до бюджету України", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в четвер.

Крім того, Кабмін схвалив залучення до EUR100 млн від Європейського інвестиційного банку на кредитування малого та середнього бізнесу.