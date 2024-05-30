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Електронне бронювання буде запущено на порталі «Дія»
Функціонал електронного бронювання запустять на порталі "Дія", повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко на щорічній конференції Forbes "Гроші для Перемоги".
"Міністерство оборони вважає, що електронне бронювання необхідно запустити якнайшвидше. Так вийшло, що цим треком займаються Мінекономіки та Мінцифра... На порталі "Дія" буде запущено функціонал електронного бронювання", - розповіла Черногоренко.
Заступниця міністра також зазначила, що, на думку Міноборони, "усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися позитивною дискримінацією".
"Це має бути автоматична поступка: швидко, без додаткових візитів до ТЦК", - сказала Черногоренко.
Вона також повідомила, що Міноборони "зробило все, що мало б зробити з точки зору готовності єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів".
"Як тільки постанова буде проголосована, я думаю, що десь через три-чотири тижні... для колег, щоб "докрутити" функціонал, і ми запустимося", - сказала Черногоренко.
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