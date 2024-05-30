Google продовжив підтримку українських стартапів на суму від $100 тисяч

Google продовжив підтримку українських стартапів на суму від 100 до 350 тисяч доларів.

Про це Міністерство освіти і науки України повідомляє у Фейсбуці.

"Стартував 2-й етап Фонду підтримки Google для стартапів в Україні: відібрані компанії також отримають менторську допомогу від Google та кредити Google Cloud до 350 тисяч доларів. Мета - допомога українцям у відновленні економіки та бізнесу", - ідеться у повідомленні.

Серед умов участі: стартап зареєстрований в Україні (щонайменше одна юридична особа); є мінімально життєздатний продукт (MVP); підтверджено бізнес-ефективність.

"Кошти можна використати на розвиток, відновлення бізнесу після війни або створення основного продукту. Перевагу нададуть проєктам, що використовують ШІ для розв'язання соціальних проблем", - зазначили в МОН.

Реєстрація триває до 5 червня за посиланням.

Переможців оголосять поетапно у 2024-2025 роках.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на базі університетів створять мережу стартап-шкіл.