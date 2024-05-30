Фінансові новини
- |
- 30.05.24
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
АМКУ створив державний реєстр порушників конкурентного законодавства
10:44 30.05.2024 |
Антимонопольний комітет створив Державний реєстр суб'єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
Реєстр працює в тестовому режимі. Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.
Як пояснили в Комітеті, створення реєстру передбачене законом про захист економічної конкуренції. Визначено, що Антимонопольний комітет веде та оприлюднює єдиний відкритий Державний реєстр суб'єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
Наразі АМКУ вносить суб'єктів господарювання, що вчинили такі порушення, до Зведених відомостей щодо спотворення результатів торгів, які постійно оновлюються на вебсайті Комітету. Однак формат документа є незручним для користувачів, що створює додаткові бар'єри доступу до інформації.
Аби забезпечити оптимальну відкритість інформації про порушників, Комітет у тестовому режимі розробив держреєстр та забезпечив доступ до нього.
Тепер користувачі мають можливість оперативно відслідковувати інформацію про наявність або відсутність учасників торгів у переліку порушників законодавства про захист економічної конкуренції. Також у реєстрі можна робити пошукові запити, вибірку інформації за багатьма критеріями, формувати витяги тощо.
Як повідомлялось, відповідно до закону про публічні закупівлі, якщо суб'єкт господарювання протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), замовник зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В уряді Швеції уточнили, що Україна отримає два літаки РЛС
|Блінкен про заборону ударів зброєю США по РФ: Ми будемо адаптувати й коригувати свою позицію
|У Байдена сигналізують про готовність дозволити Україні бити по РФ зброєю США, - Politico
|Міноборони Німеччини вважає, що удари по РФ краще обговорювати непублічно
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін скасував заборону на експорт вугілля
|Графіки відключень не застосовуватимуть до підприємств, які імпортують 80% електроенергії - Шмигаль
|Кабмін схвалив залучення $7,9 млрд підтримки від США і до EUR100 млн від ЄІБ на кредитування малого та середнього бізнесу - Шмигаль
|Електронне бронювання буде запущено на порталі «Дія»
|В Україні запрацювала програма компенсації аграріям за розмінування земель
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 30.05.24
|Google продовжив підтримку українських стартапів на суму від $100 тисяч
Бізнес
|Amazfit запускає продажі свого інноваційного розумного кільця Helio у США
|Tesla збільшила викиди парникових газів на 20% у 2023 році
|Google оновлює свій алгоритм. І це назавжди змінить інтернет
|Вчені створили шумопоглинаючі шовкові простирадла, які звукоізолюють кімнати
|Стартап Ілона Маска на основі штучного інтелекту оцінили в $24 мільярди
|Ілон Маск хоче випустити суперкомп’ютер від xAI
|GPT-4 перевершує людей-аналітиків у прогнозуванні корпоративних прибутків, – дослідження Чиказького університету