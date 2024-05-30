АМКУ створив державний реєстр порушників конкурентного законодавства

Антимонопольний комітет створив Державний реєстр суб'єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

Реєстр працює в тестовому режимі. Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба відомства.

Як пояснили в Комітеті, створення реєстру передбачене законом про захист економічної конкуренції. Визначено, що Антимонопольний комітет веде та оприлюднює єдиний відкритий Державний реєстр суб'єктів господарювання, яких притягнуто до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

Наразі АМКУ вносить суб'єктів господарювання, що вчинили такі порушення, до Зведених відомостей щодо спотворення результатів торгів, які постійно оновлюються на вебсайті Комітету. Однак формат документа є незручним для користувачів, що створює додаткові бар'єри доступу до інформації.

Аби забезпечити оптимальну відкритість інформації про порушників, Комітет у тестовому режимі розробив держреєстр та забезпечив доступ до нього.

Тепер користувачі мають можливість оперативно відслідковувати інформацію про наявність або відсутність учасників торгів у переліку порушників законодавства про захист економічної конкуренції. Також у реєстрі можна робити пошукові запити, вибірку інформації за багатьма критеріями, формувати витяги тощо.

Як повідомлялось, відповідно до закону про публічні закупівлі, якщо суб'єкт господарювання протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів), замовник зобов'язаний відхилити його тендерну пропозицію.