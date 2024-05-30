В Україні вперше за три роки зросло виробництво цементу у першому кварталі

Виробництво цементу в Україні зросло на 46% у першому кварталі 2024 року, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє профільна асоціація Укрцемент, куди входять найбільші виробники цементу на українському ринку.

Загалом за перші три місяці року вироблено 1,47 млн тонн цементу.

З 2021 року виробництво цементу в Україні стабільно скорочувалося у першому кварталі року.

Водночас скоротилося виробництво клінкеру - напівфабрикату, який використовується для виробництва цементу, - на 8,5% до першого кварталу 2023 року - до 878 500 тонн. Виробництво клінкеру знижується з 2022 року.



