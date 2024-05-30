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Інфляція сповільнилася, резерви зросли: Нацбанк оприлюднив звіт за 2023 рік

23:12 29.05.2024 |

Економіка

 

Національний банк України оприлюднив Річний звіт за 2023 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба регулятора.

«2023 рік продемонстрував неймовірну стійкість та адаптивність української економіки і фінансового сектору. Цей рік Національний банк як регулятор та фінансова система загалом, учасники банківського та небанківського секторів, платіжного ринку пройшли з усвідомленням відповідальності перед державою та громадянами. Попри війну, Україна змогла перейти від стратегії виживання до стратегії відновлення, перевершивши будь-які очікування», - заявив голова Національного банку Андрій Пишний.

У звіті зазначається, що комплексні зусилля центробанку в 2023 році дали змогу забезпечити макрофінансову стабільність, безперебійну роботу банківської системи та критичної інфраструктури ринків капіталу, подальший розвиток банківського та небанківського секторів, а також збільшити довіру українців до національної валюти.

Інфляція сповільнилася, резерви зросли: Нацбанк оприлюднив звіт за 2023 рік

 
Протягом 2023 року інфляція стрімко сповільнилася: з 26,6% до 5,1%, впритул наблизившись до цілі Національного банку (5%). Вагому роль у сповільненні інфляції відіграла послідовна монетарна політика, спрямована передусім на збереження курсової стійкості.

Інфляція сповільнилася, резерви зросли: Нацбанк оприлюднив звіт за 2023 рік

 

Рівень міжнародних резервів завдяки зовнішньому фінансуванню у 2023 році збільшився на 42% - до 40,5 млрд дол. США.

Інфляція сповільнилася, резерви зросли: Нацбанк оприлюднив звіт за 2023 рік

 

У 2023 році банківський сектор залишався стійким, операційно ефективним та добре капіталізованим, що підтвердила оцінка стійкості Національного банку. Банки отримали 83,2 млрд грн чистого прибутку та нарахували 76,6 млрд грн податку на прибуток за підвищеною ставкою 50%. Триває приплив коштів бізнесу та населення, у тому числі строкових, і ліквідність банків залишається високою.

У другому півріччі 2023 року після тривалої паузи пожвавилося й корпоративне гривневе кредитування. Із червня до грудня обсяги чистих гривневих корпоративних кредитів збільшилися на 7,7%.

З огляду на задовільний стан банківської системи, НБУ для її подальшого зміцнення банк поступово повертає «довоєнні» та впроваджує нові регуляторні вимоги до банків, зокрема для успішної імплементації стандартів ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, за даними НБУ, платоспроможні банки у першому кварталі 2024 року отримали 40,5 млрд грн чистого прибутку, або на 18% більше за відповідний показник торік.
 

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