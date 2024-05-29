Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Фонд держмайна презентував «Земельний банк». Перші торги заплановані на червень

Фонд держмайна презентував «Земельний банк». Перші торги заплановані на червень

 

Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який відкриває для аграріїв можливість взяти в оренду державні землі на прозорій та конкурентній основі через онлайн-аукціони Prozorro.Продажі. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Стартова вартість оренди становитиме 12% нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуться на 14 років для однорічних насаджень та на 25 років для багаторічних.

Найближчим часом очікується ухвалення розпорядження Кабінету міністрів про перший пул земельних ділянок на 104 200 га, які стануть доступними для оренди.

Ділянки будуть виставлені на торги вже наприкінці червня - на початку липня 2024 року. Ці землі розташовані в різних регіонах України, що дає змогу аграріям зі всієї країни взяти участь в аукціонах.

"Проєкт "Земельний банк" покликаний максимально ефективно використовувати земельні ресурси, які є у розпорядженні держави, та підтримати агровиробників, особливо тих, хто втратив свої землі через війну", - прокоментував заступник голови ФДМ Ігор Тимошенко.

Фонд держмайна презентував «Земельний банк». Перші торги заплановані на червень
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4832
  0,0874
 0,22
EUR
 1
 43,9202
  0,0506
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2438  0,15 0,37 40,9550  0,04 0,10
EUR 43,6896  0,16 0,36 44,5975  0,28 0,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,13 0,31 40,5000  0,12 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес