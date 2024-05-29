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Фонд держмайна презентував «Земельний банк». Перші торги заплановані на червень
22:57 29.05.2024 |
Фонд держмайна презентував проєкт "Земельний банк", який відкриває для аграріїв можливість взяти в оренду державні землі на прозорій та конкурентній основі через онлайн-аукціони Prozorro.Продажі. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.
Стартова вартість оренди становитиме 12% нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуться на 14 років для однорічних насаджень та на 25 років для багаторічних.
Найближчим часом очікується ухвалення розпорядження Кабінету міністрів про перший пул земельних ділянок на 104 200 га, які стануть доступними для оренди.
Ділянки будуть виставлені на торги вже наприкінці червня - на початку липня 2024 року. Ці землі розташовані в різних регіонах України, що дає змогу аграріям зі всієї країни взяти участь в аукціонах.
"Проєкт "Земельний банк" покликаний максимально ефективно використовувати земельні ресурси, які є у розпорядженні держави, та підтримати агровиробників, особливо тих, хто втратив свої землі через війну", - прокоментував заступник голови ФДМ Ігор Тимошенко.
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