До України почали повертатися глобальні контейнерні компанії

Німецька компанія з міжнародних перевезень Hapag-Lloyd наступними вихідними першою з магістральних операторів почне пропонувати контейнерні перевезення з/до України. Про це повідомляє Splash з посиланням на дані Alphaliner.

Hapag-Lloyd почне використовувати сервіс Румунія - Україна, яким керує Iteris Feeders, українська транспортно-логістична компанія, що базується в Одесі.

Днями також стало відомо про плани найбільшої міжнародної контейнерної лінії MSC Mediterranean Shipping Co (Швейцарія) відновити регулярний фідерний сервіс до портів Великої Одеси.

Сервіс працюватиме з турецького порту Текірдаг до Одеського морського порту. Перший суднозахід заплановано на середину червня. Рейси прийматиме Контейнерний термінал Одеса (КТО).

На початку квітня керівник Hapag-Lloyd Ukraine Валерій Леонов в коментарі ЦТС зазначив, що перспектива відновлення роботи в сенсі повноцінного оперування контейнерної лінії виглядає наразі сумнівною за багатьох факторів. Насамперед це військовий ризик. Крім цього, це також обмежений обсяг вантажів на Чорному морі в цілому та непередбачувана кон'юнктура попиту саме українських вантажів.

Україна працює над відновленням довоєнної номенклатури вантажів, казав на конференції Grain Storege Forum голова Адміністрації морських портів Юрій Литвин.

За його словами, порти Великої Одеси вже прийняли й відправили 10 суден-контейнеровозів, і ця тенденція зберігатиметься.

З огляду на поточну динаміку, сказав Литвин, 2024 рік однозначно стане абсолютно рекордним і за сприятливої безпекової ситуації вийде на середній довоєнний рівень вантажообігу - понад 100 млн тонн.

Також завершуються перемовини щодо відновлення поромних перевезень.