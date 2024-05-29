Цьогоріч Держаудитслужба виявила порушень на закупівлях на майже 23 мільярда

Втрата теплових і гідроелектростанцій - це чутливий удар по маневровій генерації, що має згладжувати піки споживання електроенергії, які виникають вранці та ввечері. Наявної потужності не вистачатиме навіть у теплу пору року і це вже відчули всі українці.