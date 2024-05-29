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У Києві відкривають другий у світі GovTech-центр – він має сприяти розвитку цифрових інновацій
16:22 29.05.2024 |
Всесвітній економічний форум відкриває в Україні GovTech-центр, який стане другим у світі. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Україна вкотре підтверджує статус цифрової держави. У Києві відкриють другий у світі GovTech-центр. Під час саміту Diia in Zurich Михайло Федоров, директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек та президент Фонду Східна Європа Віктор Лях підписали меморандум про відкриття Global Government Technology Centre Kyiv", - йдеться у повідомленні.
Планується, що цей центр стане єдиною платформою для співпраці між державним і приватним секторами й сприятиме розвитку цифрових технологій та інновацій. Він об'єднає науковців, бізнесменів, технологічні компанії, держсектор, а також глобальні спільноти у сфері урядових технологій. Адмініструватиме Центр та забезпечуватиме його роботу Фонд Східна Європа.
"Новий Центр братиме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму - українські стартапи та інноватори обмінюватимуться найкращими govtech-практиками та цифровим досвідом з іноземними партнерами, розроблятимуть спільні проєкти та прискорюватимуть цифрові реформи", - додали в Мінцифри.
Крім цього, його проєкти будуть сфокусовані на підготовці лідерів нового покоління в цифрових реформах. В міністерстві зазначили, що для цього й надалі розвиватимуть CDTO Campus.
За інформацією Михайла Федорова, перший такий центр працює в Німеччині.
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