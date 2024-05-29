Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Києві відкривають другий у світі GovTech-центр – він має сприяти розвитку цифрових інновацій

16:22 29.05.2024 |

Економіка

У Києві відкривають другий у світі GovTech-центр – він має сприяти розвитку цифрових інновацій

 

Всесвітній економічний форум відкриває в Україні GovTech-центр, який стане другим у світі. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Україна вкотре підтверджує статус цифрової держави. У Києві відкриють другий у світі GovTech-центр. Під час саміту Diia in Zurich Михайло Федоров, директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек та президент Фонду Східна Європа Віктор Лях підписали меморандум про відкриття Global Government Technology Centre Kyiv", - йдеться у повідомленні.

Планується, що цей центр стане єдиною платформою для співпраці між державним і приватним секторами й сприятиме розвитку цифрових технологій та інновацій. Він об'єднає науковців, бізнесменів, технологічні компанії, держсектор, а також глобальні спільноти у сфері урядових технологій. Адмініструватиме Центр та забезпечуватиме його роботу Фонд Східна Європа.

"Новий Центр братиме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму - українські стартапи та інноватори обмінюватимуться найкращими govtech-практиками та цифровим досвідом з іноземними партнерами, розроблятимуть спільні проєкти та прискорюватимуть цифрові реформи", - додали в Мінцифри.

Крім цього, його проєкти будуть сфокусовані на підготовці лідерів нового покоління в цифрових реформах. В міністерстві зазначили, що для цього й надалі розвиватимуть CDTO Campus.

За інформацією Михайла Федорова, перший такий центр працює в Німеччині.
За матеріалами: mezha.media
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4832
  0,0874
 0,22
EUR
 1
 43,9202
  0,0506
 0,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2438  0,15 0,37 40,9550  0,04 0,10
EUR 43,6896  0,16 0,36 44,5975  0,28 0,63

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,13 0,31 40,5000  0,12 0,30
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес