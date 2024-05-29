У Києві відкривають другий у світі GovTech-центр – він має сприяти розвитку цифрових інновацій

Всесвітній економічний форум відкриває в Україні GovTech-центр, який стане другим у світі. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Україна вкотре підтверджує статус цифрової держави. У Києві відкриють другий у світі GovTech-центр. Під час саміту Diia in Zurich Михайло Федоров, директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек та президент Фонду Східна Європа Віктор Лях підписали меморандум про відкриття Global Government Technology Centre Kyiv", - йдеться у повідомленні.

Планується, що цей центр стане єдиною платформою для співпраці між державним і приватним секторами й сприятиме розвитку цифрових технологій та інновацій. Він об'єднає науковців, бізнесменів, технологічні компанії, держсектор, а також глобальні спільноти у сфері урядових технологій. Адмініструватиме Центр та забезпечуватиме його роботу Фонд Східна Європа.

"Новий Центр братиме участь у роботі Всесвітнього економічного форуму - українські стартапи та інноватори обмінюватимуться найкращими govtech-практиками та цифровим досвідом з іноземними партнерами, розроблятимуть спільні проєкти та прискорюватимуть цифрові реформи", - додали в Мінцифри.

Крім цього, його проєкти будуть сфокусовані на підготовці лідерів нового покоління в цифрових реформах. В міністерстві зазначили, що для цього й надалі розвиватимуть CDTO Campus.

За інформацією Михайла Федорова, перший такий центр працює в Німеччині.