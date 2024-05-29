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АНАЛІТИКА

«Власна справа»: 4,1 тисячі переможців отримають мікрогрантів на ₴1 мільярд

14:06 29.05.2024 |

Економіка

 

З початку року за програмою "Власна справа" її переможцями вже стали 4,1 тисячі українців, які отримають ₴1 мільярд на започаткування або розвиток свого бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, передає Укрінформ.

"₴1 мільярд мікрогрантів від держави отримають на старт або розвиток бізнесу цьогорічні переможці програми "Власна справа". Їх вже понад 4 тисячі. 80% з них - підприємці, які взяли грант на розвиток та масштабування свого бізнесу, 20% - люди, що починають власну справу за підтримки держави у вигляді мікрогранту", - зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Загалом від старту програми у липні 2022 року переможцями стали вже 17 тисяч українців, у бізнес яких держава інвестує ₴4 мільярди. Половину коштів грантоотримувачі вже повернули, сплативши до бюджету ₴2 мільярдів податків та зборів. Окрім того, під час реалізації своїх бізнес-проєктів вони створять 37 тисяч робочих місць.

Серед отримувачів мікрогрантів дев'ятої хвилі 56% жінок, 32% чоловіків та 12% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту. Найбільше грантоотримувачів із Львівської області (64 особи), Рівненської області (28 осіб), Житомирської області (26 осіб), Івано-Франківської області (25 осіб) та міста Києва (26 осіб). Переважна більшість грантоотримувачів планують витратити кошти мікрогранту на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Найпопулярнішими сферами, в яких працюватимуть переможці дев'ятої хвилі, є: оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів - 156 осіб, тимчасове розміщування й організація харчування - 53 особи та переробна промисловість - 52 особи.

Як повідомлялося, за грантовою програмою «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від ₴50 до ₴250 тисяч. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення. Отримати мікрогрант може як діючий підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обов'язковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.
 

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