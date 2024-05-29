Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ

У Генштабі прагнуть прискорити роботизацію української армії та замовляти більше наземних безпілотних платформ.

Про це ЕП дізналась на демонстраційних випробуваннях медичних робоплатформ, організованих Мінстратегпромом.

"У нас вже є школи, які навчають військових користуватись наземними робоплатформами. Ми розуміємо, які вони повинні мати характеристики, з виробниками уже працюють наші медики. Зараз ми прагнемо до масштабування. Уже є низка державних контрактів із компаніями на хорошу кількість цих машин. Частина з них підписана, частина - у процесі підписання. Позиція головкома така, що ми повинні прискорювати цей процес", - сказав ЕП заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко.





Військові кажуть, що використання наземних робоплатформ зберігатиме життя захисникам, які сьогодні власноруч евакуюють поранених з поля бою.

"У районі Бахмуту ми йшли на штурм і у нас був один важкий поранений. На допомогу вийшло евакуаційне відділення з чотирьох військових. Росіяни поцілили в цю групу, і замість одного пораненого у нас з'явилося п'ять. Замість 30-40 хвилин евакуація тривала 2,5 години.

Зараз ми намагаємось максимально залучати роботизовані системи, щоб не ризикувати нашими бійцями під час евакуації поранених", - розповіла керівниця медичної служби батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова.

На демонстраційні випробування також запросили послів з інших держав. Мета - запропонувати партнерам купити цю техніку для Сил оборони.

"Техніки для медичної евакуації зараз немає в достатній кількості на фронті. Але наші виробники мають роботизовані платформи та броньовики, які могли б вже завтра рятувати життя наших військових та цивільних. Ми намагаємось привернути увагу іноземних партнерів, щоб вони купували українську техніку для українського війська", - сказала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр.



