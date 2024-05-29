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АНАЛІТИКА

Єврокомісія розпочала скринінг України щодо економічної та монетарної політики - НБУ

 

Європейська комісія у вівторок розпочала перший етап офіційного скринінгу для України та Молдови щодо переговорного розділу 17 "Економічна та монетарна політика", повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ).

"Це один з основоположних розділів для держав-кандидатів на вступ до Європейського Союзу в переговорному процесі та подальшій підготовці вже держави - члена ЄС до участі в зоні євро", - зазначив регулятор.

Уточнюється, що 17-й розділ охоплює сфери координації економічної політики з фокусом на відповідність оновленому Пакту стабільності та зростання, фіскальний нагляд ЄС і перегляд економічного управління, державний борг, національні бюджетні засади, заборону монетарного фінансування, незалежність центробанку, політику обмінного курсу, зокрема випуск банкнот і монет в євро.

Під час скринінгу аналізуватимуть і відповідність національного законодавства актам права ЄС, і відданість самої держави-кандидата духу політики ЄС щодо економічних і монетарних аспектів.

Згідно з інформацією центробанку, у понеділок, 27 травня, відбулася роз'яснювальна зустріч сторін, під час якої представники Єврокомісії розповіли про ключові акти права ЄС за розділом 17 і відповіли на низку запитань України та Молдови.

"Це дало змогу оперативно отримати відповіді на запитання та уточнення від Національного банку, а також обговорити з експертами Європейської комісії підготовку до майбутньої двосторонньої зустрічі щодо розділу 17", - наголосили в НБУ.

Особливу увагу на зустрічі було приділено питанню незалежності центробанку. Представники Єврокомісії деталізували, як у рамках скринінгу оцінюватимуть інституційну, фінансову, функціональну та особисту незалежність регулятора.

"Водночас нагадаємо, що відповідно до минулорічного Звіту Європейської комісії щодо України в рамках Пакета розширення ЄС національні законодавчі межі загалом забезпечують зазначені складові незалежності НБУ", - наголосили в НБУ.

Роботу за вищезазначеним розділом очолює Міністерство економіки, водночас Нацбанк активно долучається до процесу скринінгу, оскільки чимало тем перебувають у компетенції регулятора, пояснили в центробанку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС, Молдова
 

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