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«Армія відновлення»: До суспільно корисних робіт залучили вже 135 тисяч українців
22:47 28.05.2024 |
Від початку дії проєкту "Армія відновлення" - з осені 2022 року - було видано 135 тис. направлень для участі тимчасово безробітних українців у суспільно корисних роботах з відбудови країни.
Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
"Проект "Армія відновлення" ми запустили восени 2022 року, щоб фінансово підтримати людей, які тимчасово втратили роботу, та залучити їх до відбудови країни. Люди мають можливість долучитись до виконання суспільно корисних робіт і отримувати за це оплату, яка є вищою, ніж середній розмір виплат допомоги з безробіття. Загалом учасники "Армії відновлення" заробили за виконання суспільно корисних робіт майже 1 млрд грн", - розповіла Бережна.
Она додала, що нерідко після участі в проєкті учасники програми отримували пропозиції від роботодавців та переходили в статус постійно зайнятих осіб.
Де ведуться роботи
На сьогодні суспільно корисні роботи здійснюються у 19 регіонах країни. Серед найбільш активних учасників проєкту:
* Харківська область - видано 23,85 тис. направлень;
* Донецька область - 16,3 тис. направлень;
* Київська область - 15 тис. направлень;
* Чернігівська область - 14,8 тис. направлень;
* Полтавська область - 14,5 тис. направлень.
Що робить "Армія відновлення"
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Військове командування разом з військовими адміністраціями визначає, які роботи потрібні в регіоні, повідомляє про це службу зайнятості, яка пропонує безробітним, що стоять на обліку, долучитись до виконання таких робіт.
Із цими людьми укладається строковий трудовий договір на період виконання робіт. Оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого часу в розмірі щонайменше 12 тис. грн у разі роботи повний місяць.
Найчастіше безробітних залучають до:
* робіт з забезпечення життєдіяльності громадян, що постраждали внаслідок бойових дій;
* розвантаження, фасування та доставки гуманітарної допомоги;
* надання громадянам соціальних послуг в місцях зосередження внутрішньо переміщених осіб та адресної допомоги ВПО;
* плетіння маскувальних сіток, консервування продукції для потреб ЗСУ, пошиття одягу та ремонту військової амуніції;
* допомоги з догляду за пораненими військовослужбовцями в медзакладах;
* розбору завалів, відновлення житлових будинків та приміщень, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг, які пошкоджені в результаті бойових дій;
* облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття.
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