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АНАЛІТИКА

Український зерновий коридор за 8 міс. роботи перевіз зерна на 10% більше, ніж Чорноморська зернова ініціатива за рік - АМПУ

 

Результати роботи українського зернового коридору перевищили майже в півтора раза показники Чорноморської зернової ініціативи, показник перевезення лише зернових вантажів за вісім місяців уже на 10% вищий, ніж результати роботи зернової ініціативи за рік, повідомив голова Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин.

"На сьогодні український зерновий коридор перевищив майже в півтора раза показники зернової ініціативи, яка діяла під егідою ООН. Українські порти перевезли вантажів, зокрема зернових, на 10% більше лише за 8 місяців, ніж зернова ініціатива за рік", - сказав він на конференції Grain Storege Forum у Києві у вівторок.

Голова АМПУ висловив упевненість, що за рік результати морських портів України будуть ще більш вражаючими і більш ефективними.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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