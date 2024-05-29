Фінансові новини
- |
- 29.05.24
- |
- 01:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Український зерновий коридор за 8 міс. роботи перевіз зерна на 10% більше, ніж Чорноморська зернова ініціатива за рік - АМПУ
18:57 28.05.2024 |
Результати роботи українського зернового коридору перевищили майже в півтора раза показники Чорноморської зернової ініціативи, показник перевезення лише зернових вантажів за вісім місяців уже на 10% вищий, ніж результати роботи зернової ініціативи за рік, повідомив голова Адміністрації морських портів України (АМПУ) Юрій Литвин.
"На сьогодні український зерновий коридор перевищив майже в півтора раза показники зернової ініціативи, яка діяла під егідою ООН. Українські порти перевезли вантажів, зокрема зернових, на 10% більше лише за 8 місяців, ніж зернова ініціатива за рік", - сказав він на конференції Grain Storege Forum у Києві у вівторок.
Голова АМПУ висловив упевненість, що за рік результати морських портів України будуть ще більш вражаючими і більш ефективними.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна й Португалія підписали угоду про гарантії безпеки, що передбачає EUR126 млн військової допомоги до кінця року
|Комітет ПАРЄ визнав стирання РФ української культурної ідентичності елементом геноциду
|Швеція відмовилася від планів щодо відправлення винищувачів Gripen в Україну
|Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять фонд на 100 млрд євро для поставок Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Японія передала Укрзалізниці рейки для відновлення та капремонту колій
|Мінфін опустив ставки ОВДП на аукціонах ще на 0,07-0,36 в.п. завдяки зростанню попиту
|«Армія відновлення»: До суспільно корисних робіт залучили вже 135 тисяч українців
|Український зерновий коридор за 8 міс. роботи перевіз зерна на 10% більше, ніж Чорноморська зернова ініціатива за рік - АМПУ
|Введення житла в Україні в I кв. збільшилося на 12,2% - Держстат
|Україна цього року збільшила видобуток газу на 10%
Бізнес
|Китай створив інвестфонд на $47 млрд для держпідтримки виробників мікрочипів
|Apple пояснила, як давно видалені фотографії знову з’явились на пристроях з iOS
|Успіхи Nvidia за 5 років збільшили статки Дженсена Хуанга з $3 млрд до $90 млрд
|SpaceX витрачає значні ресурси на протидію російським спробам глушити Starlink - Маск
|Mozilla розповіла, що планує додати у Firefox у майбутньому
|У Великій Британії розпочали розслідування щодо функції Recall від Microsoft через потенційні ризики для безпеки користувачів
|«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав Крейгf Райтf брехуном