Регулятор змінив тарифи низки водоканалів: чи стосується населення Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила тарифи на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 28 травня, повідомляє "Укрінформ".

"Приймаємо рішення по 35 ліцензіатах для непобутових споживачів. Населення це не стосується", - наголосив голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Так, із 1 червня будуть діяти такі оптові тарифи на водовідведення (за 1 кубометр без ПДВ):

* КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" - 11,88 грн;

* КП "Водоканал" (Запоріжжя) - 10,45 грн;

* КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 6,87 грн;

* Львівводоканал - 9,02 грн;

* Чернівціводоканал - 10,28 грн;

* Київводоканал - 9,66 грн;

* Дніпроводоканал - 11,69 грн;

* Житомирводоканал - 17,24 грн;

* Черкасиводоканал - 10,51 грн.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

* КП "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода" - 30,36 грн;

* КП "Водоканал" (Запоріжжя) - 24,53 грн;

* КП "Івано-Франківськводоекотехпром" - 17,45 грн;

* Львівводоканал - 20,04 грн;

* Чернівціводоканал - 23,89 грн;

* Київводоканал - 21,42 грн;

* Дніпроводоканал - 24,18 грн;

* Житомирводоканал - 32,34 грн;

* Черкасиводоканал - 20,19 грн.

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів встановлені для ПрАТ "Енергоресурси" - 53,39 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення - для КП "Облводоканал" Запорізької обласної ради (42,37 грн за 1 кубометр).

Наголошується, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення залишаються на рівні тарифів станом на 24 лютого 2022 року.