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АНАЛІТИКА

«Альтернативи немає»: У Мінекономіки обіцяють електронне бронювання від мобілізації

 

У Міністерстві економіки підтвердили, що уряд продовжує працювати над механізмом електронного бронювання. У відомстві наголошують, що альтернативи диджиталізації процесів бронювання немає.

Про це у коментарі ain.ua повідомили представники міністерства.

"Іншої альтернативи, крім диджиталізації процесів, пов'язаних із бронюванням, немає. Це буде однозначно зроблено. Ми зараз обговорюємо з Міністерством оборони та Мінцифри принципові підходи до того, яким чином перевести "в цифру" постанову уряду №76 (яка, регулює питання бронювання, - ред.) або ті нормативно-правові акти, які регулюють або будуть регулювати питання бронювання військовозобов'язаних", - розповіли в Мінекономіки.

Співрозмовники видання стверджують, що ведуть діалог із бізнесом і профільними асоціаціями, іншими представниками влади, народними депутатами та стейкхолдерами.

"Очевидно, що суспільство бачить необхідність змін. Цифрове рішення зʼявиться, коли ми напрацюємо нові положення стосовно бронювання, які збалансують потреби безпеки й оборони, економіки, бюджету, бізнесу, гуманітарної сфери тощо", - додали у відомстві.

Які варіанти економічного бронювання обговорюються?

Як повідомлялося, Офіс президента та Ініціативна група у Верховній Раді опрацьовують два різні підходи до критеріїв для "економічного бронювання" від мобілізації: або це податки з зарплати в щонайменше 30-35 тис. грн, або 20 тис. грн доплати за працівника щомісяця.

Обидві концепції схожі в оцінках надходжень, які можна буде закумулювати для бюджету. За середньозваженого сценарію, додаткові надходження можуть скласти від 200 млрд до 350 млрд грн за рік.

Водночас у Федерації роботодавців кажуть, що обидві названі суми - і зарплата в 35 тис. грн, і 20 тис. грн збір з роботодавця - недосяжні для більшості їхніх членів. Члени ФРУ готові платити за бронь близько 6 тис. грн на місяць за працівника.

Запровадження нових підходів до бронювання працівників від мобілізації, пов'язаних з розміром зарплат або доплатами від роботодавців, підривають принцип справедливості, бо "бідні на будуть воювати за багатих", вважає голова парламентського Комітету з питання фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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