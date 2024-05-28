Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна цьогоріч може отримати 1,7 млрд євро завдяки замороженим у Бельгії активам РФ

 

Україна у цьому році може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів.

Про це у вівторок на пресконференції у Брюсселі повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Ще торік у жовтні глава бельгійського уряду Александер де Кроо повідомив, що Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України, який наповнять з оподаткування заморожених в країні російських активів.

"Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених російських активів", - повідомив Зеленський.

Також, за словами президента, Бельгія буде виділяти кошти на відновлення Чернігівщини. Паралельно іде робота над тим, щоб в Україні відкрився офіс бельгійської агенції розвитку.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок здійснює візит до Бельгії.

У рамках візиту Україна та Бельгія підписали безпекову угоду.
Ключові теги: Бельгія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,3012
  0,1859
 0,46
EUR
 1
 43,7590
  0,2680
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 11:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0938  0,18 0,46 40,9979  0,49 1,21
EUR 43,5333  0,25 0,58 44,3188  0,29 0,67

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3500  0,07 0,17 40,3800  0,08 0,19
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес