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Україна цьогоріч може отримати 1,7 млрд євро завдяки замороженим у Бельгії активам РФ
13:18 28.05.2024 |
Україна у цьому році може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених у Бельгії російських активів.
Про це у вівторок на пресконференції у Брюсселі повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".
Ще торік у жовтні глава бельгійського уряду Александер де Кроо повідомив, що Бельгія створила спеціальний фонд для підтримки України, який наповнять з оподаткування заморожених в країні російських активів.
"Сьогодні ми обговорили, що цього року Україна може отримати 1,7 млрд євро від прибутків від заморожених російських активів", - повідомив Зеленський.
Також, за словами президента, Бельгія буде виділяти кошти на відновлення Чернігівщини. Паралельно іде робота над тим, щоб в Україні відкрився офіс бельгійської агенції розвитку.
Президент України Володимир Зеленський у вівторок здійснює візит до Бельгії.
У рамках візиту Україна та Бельгія підписали безпекову угоду.
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