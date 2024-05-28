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Кешбек на українські товари планують запустити у липні-серпні – Свириденко
12:23 28.05.2024 |
Міністерство економіки розраховує, що анонсовану у лютому програму "Український кешбек" запустять до кінця літа. Про це сказала міністерка Юлія Свириденко на презентації каталогу виробників української техніки для громад.
"Напевно, ви чули про кешбек для українських товарів. Сподіваюсь, що у липні-серпні має бути запуск. Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво", - сказала Свириденко.
Вона розказала, що у державному бюджеті на 2024 рік закладено 45 млрд грн на підтримку вітчизняного виробника за різними програмами.
Міністерство переслідує три цілі такими програмами: розвиток виробництва через стимулювання попиту, інвестиції в реальний сектор економіки і збільшення несировинного експорту.
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