Мінветеранів: Під бренд «Створено захисниками» виділять полиці в супермаркетах і на заправках

За місяць маркування "Створено захисниками" отримав 31 ветеран-підприємець.

Про це повідомив виконуючий обовʼязки міністра у справах ветеранів Олександр Порхун на саміті Мінветеранів "Шлях ветерана від військової служби до цивільного життя", передає кореспондент Укрінформу.

"За місяць, я вже підписав наказ, бренд "Створено захисниками" отримало 31 ветеранське підприємництво", - сказав Порхун.

За його словами, в подальшому планується створити окремі полиці в супермакетах, великих торгівельних центрах, та на заправках, де буде чітко забрендовано "Створено захисниками".

"Цивільне населення має бачити, що ветерани та ветеранки не тільки вміють воювати та захищати свою державу, а також вміють заробляти кошти після повернення та реабілітацїї. Вони не залишаються один на один, вони рухаються далі... Напрямки підприємництва дуже широкі, починаючи від кави та кав'ярень, та закінчуючи виготовленням дронів, які направляються до Сил оборони", - сказав Порхун.

Він зазначив, що наразі Мінветеранів співпрацює з Мінекономіки для того, щоб інтегрувати "Створено захисниками" у проєкт «Зроблено в Україні», ініційований Президентом України.

Як повідомлялося, Міністерство у справах ветеранів спростило алгоритм отримання ветеранами-підприємцями маркування "Створено захисниками".

Створено захисниками" - це бренд Міністерства у справах ветеранів, що має на меті зробити товари і продукцію, виготовлені ветеранами-підприємцями впізнаваними та популярними.