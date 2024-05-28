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Brave1 шукає технології для підвищення точності ударів Сил оборони - Федоров
23:17 27.05.2024 |
Кластер Brave1 шукає рішення, яке підвищить точність операцій Сил оборони.
Про це йдеться в повідомленні міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram.
"Потрібна технологічна розробка, яка дозволить Силам оборони проводити операції проти ворога з підвищеною точністю, ефективністю та мінімальними втратами", - написав міністр.
За його словами, саме тому запускається хакатон Precision. Основні напрями:
* Удосконалені системи наведення
* Об'єднання датчиків та аналіз даних у реальному часі
* Розумні боєприпаси, які можуть коригувати свою траєкторію в польоті
* Симулятори та навчальне ПЗ
* Автономні й напівавтономні системи ураження
* Мережецентричні засоби ведення війни
"Участь можуть узяти українські та закордонні розробники, інженери, військові, експерти, науковці, студенти, стартапи та всі, хто готовий долучитися до боротьби. Хакатон пройде в три етапи і передбачає, зокрема, тестування на полігоні", - написав Федоров.
Нагадаємо:
Проєкт Brave1 збільшив гранти для українських defense-tech розробників. Оновлені суми коштів становлять від 500 тисяч до 2 мільйонів гривень.
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