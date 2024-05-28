Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень

У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті).

Станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У тому числі:

* зовнішній державний та гарантований державою борг становив 4 298,92 млрд грн (71,52% загальної суми), або $108,37 млрд;

* внутрішній державний та гарантований державою борг - 1 711,50 млрд грн (28,48%) або $43,14 млрд.

Зокрема, власне державний борг України становив 5 699,54 млрд грн (94,83% загальної суми), або $143,68 млрд. У тому числі зовнішній - 4 056,06 млрд грн (67,48% загальної суми), або $102,25 млрд, а внутрішній - 1 643,48 млрд грн (27,34%), або $41,43 млрд.

Гарантований державою борг України становив 310,88 млрд грн (5,17%), або $7,84 млрд, у тому числі: зовнішній - 242,86 млрд грн (4,04%), або $6,12 млрд; внутрішній - 68,02 млрд грн (1,13%), або $1,71 млрд.

Як повідомлялося, у березні 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась на 434,31 млрд грн, або на $7,36 млрд - до 5,924 трлн грн.

Різке зростання державного боргу відбулося внаслідокз $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів.