«єЧерга»: кордон перетнули мільйон вантажівок і автобусів

За записом в системі єЧерга вантажівки перетнули кордон 927 тисяч разів, автобуси - майже 81 тисячу.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Йдеться про період з грудня 2022 року, коли єЧерга почала працювати на найбільшому пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", до травня цього року, коли послуга вже запрацювала на всіх ключових пунктах перетину кордону для автобусів та вантажівок.

"Найбільше за онлайн-записом транспортних засобів перетнуло пункти пропуску з Польщею - 551 тисяча. З Румунією - понад 180 тисяч; більш як 120 тисяч - з Молдовою; з Угорщиною - 102 тисячі та зі Словаччиною - майже 54 тисячі", - йдеться в повідомленні.

Загалом у системі зареєструвалось понад 100 тисяч унікальних користувачів з різних країн - водіїв та перевізників. Застосунок єЧерга на телефон був завантажений понад 84 тисячі разів.