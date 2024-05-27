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«єЧерга»: кордон перетнули мільйон вантажівок і автобусів

17:11 27.05.2024 |

Економіка

 

За записом в системі єЧерга вантажівки перетнули кордон 927 тисяч разів, автобуси - майже 81 тисячу.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Йдеться про період з грудня 2022 року, коли єЧерга почала працювати на найбільшому пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", до травня цього року, коли послуга вже запрацювала на всіх ключових пунктах перетину кордону для автобусів та вантажівок.

"Найбільше за онлайн-записом транспортних засобів перетнуло пункти пропуску з Польщею - 551 тисяча. З Румунією - понад 180 тисяч; більш як 120 тисяч - з Молдовою; з Угорщиною - 102 тисячі та зі Словаччиною - майже 54 тисячі", - йдеться в повідомленні.

Загалом у системі зареєструвалось понад 100 тисяч унікальних користувачів з різних країн - водіїв та перевізників. Застосунок єЧерга на телефон був завантажений понад 84 тисячі разів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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