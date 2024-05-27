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Підприємці отримали кредитів на 39 мільярдів: 22% - у зоні високого воєнного ризику
15:58 27.05.2024 |
Від початку 2024 року 10 тисяч підприємців отримали кредити за програмою "Доступні кредити" на загальну суму 39,2 млрд гривень.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
22% з цих кредитів банки видали підприємствам, які працюють в зоні високого воєнного ризику.
Минулого тижня підприємці отримали 434 доступних кредити на суму 1,4 млрд гривень. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було видано 89 тисяч кредитів на суму 306 млрд гривень.
З початку 2024 року підприємці взяли найбільше доступних кредитів на поповнення обігових коштів - на 15 млрд грн, 8,6 млрд грн кредитів банки видали бізнесу, який працює в зоні високого воєнного ризику, 8,2 млрд грн - переробним підприємствам, 6,3 млрд грн - на реалізацію інвестиційних проектів.
Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах:
* сільського господарства (47%);
* оптової та роздрібної торгівлі (25%);
* переробної промисловості (18%).
Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.
На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали "Приватбанк" (40,8 тис.), "Ощадбанк" (13,7 тис.) та "Райффайзен Банк Аваль" (5,4 тис.).
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